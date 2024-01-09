Зарплати топ-чиновників Харкова: іноді в 15 разів вищі за середні по регіону

Аналітичний центр “Обсерваторія демократії” перевірив декларації чиновників Харківської міськради та районних адміністрацій. Деякі віцемери отримали річні зарплати по 1,8 млн грн.

У зв’язку з відкриттям Реєстру декларацій НАЗК чиновники почали подавати декларації про доходи, яких громадяни не бачили протягом майже двох років – з початку повномасштабного вторгнення РФ. Аналітики зазначають: поки що держслужбовці та співробітники місцевого управління не поспішають “похвалитися” доходами воєнного часу.

“На момент відкриття Реєстру в грудні 2023-го в ньому були представлені лише 19 із 56 декларацій очільників громад Харківщини, – зазначили в АЦ “Обсерваторія демократії”. – Схожа ситуація і зі звітністю харківських топпосадовців – ймовірно, орієнтиром для них слугує голова громади Ігор Терехов, який, станом на початок січня 2024-го, ще не подав декларацію про доходи за 2022-й”.

Втім, на подання декларацій у чиновників ще є час: за 2022-й вони мають звітувати до 31 січня, за 2023-й – до 31 березня. Аналізуючи задекларовані доходи, експерти звернули увагу на дані, які надавали мер Харкова, його заступники та керівники департаментів міськради, а також – районних адміністрацій міста.

“У цілому, разом із Тереховим, таких топпосадовців зараз у міській владі налічується 46 осіб. Станом на початок січня, в Реєстрі представлені декларації лише 17 з них”, – зазначили аналітики.

Наразі п’ятірка найбільш високооплачуваних співробітників мерії виглядає так.

“Найвищі офіційні зарплати за підсумками 2022 року задекларували двоє заступників мера – Тетяна Таукешева та Олександр Новак. Обидва отримали по 1,8 млн грн за рік – прикметно, що це майже вдвічі більше за річну зарплату голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова (929 тис. грн).”, – повідомила “Обсерваторія демократії”.

Ще один віцемер, який уже пішов із міськради, Євген Водовозов у ​​декларації перед звільненням показав зарплату 1,9 млн грн.

Таукешева – одна з найдосвідченіших держслужбовців мерії – крім зарплати отримала з міського бюджету ще 393 тисячі гривень – стипендію почесного громадянина Харкова. У серпні 2022 року чиновниця придбала за 304 тис. грн “Opel Grandland X” 2019 року випуску.

“Також оновив свій автопарк директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко. У своїй декларації він прозвітував про придбання в жовтні 2022-го автомобілю “KIA Sportage” 2019 року випуску за 758,2 тис. грн”, – зазначили аналітики.

Серед тих, хто вкладав гроші в нерухомість в Україні під час війни, за даними “Обсерваторії демократії”, – голова адміністрації Слобідського району В’ячеслав Іллєнко. У жовтні 2022 року він купив земельну ділянку площею 2000 квадратних метрів на Івано-Франківщині.

“Найбільш коштовну покупку у 2022-му задекларував нинішній в.о. директора департаменту інфраструктури Олександр Мирошниченко: в червні 2022-го він придбав квартиру та паркомісце в Іспанії за 7,4 млн грн. Варто зазначити, що керувати департаментом інфраструктури посадовець розпочав вже після придбання нерухомості за кордоном, проте ще у 2020 році Мирошниченко став депутатом міської ради та у 2022-му задекларував 13 тис. грн отриманої “компенсації витрат на депутатську діяльність». До речі, подібна “компенсаційна” стаття доходів, попри війну, наявна в деклараціях майже усіх чиновників, які мають мандати місцевих депутатів”, – зазначили в “Обсерваторії демократії”.

Крім зарплат, чиновники часто одержують різні соцвиплати з міського бюджету. Наприклад, директор департаменту служб у справах дітей Олександр Малько протягом 2022 року отримував сім різних соцвиплат та пенсію.

“Зокрема, чиновник задекларував 26,6 тис. грн “допомоги на проживання ВПО” – це може свідчити про його тривалу відсутність у Харкові у 2022 році та дистанційне виконання своїх посадових обов’язків”, – вважають аналітики.

Вони підкреслили присутню “непропорційність” доходів чиновників середнім доходам жителів країни.

“За даними обласної служби зайнятості, середня зарплата в Харківському регіоні протягом 2023 року становила 10,5 тисяч гривень – відповідно, отримана з міського бюджету зарплата рекордсменів серед топпосадовців Харкова вища за середню майже в 15 разів”, – підсумували в “Обсерваторії демократії”.