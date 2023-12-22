Toyota Prado та інші: влада на Харківщині закупила машин на 47 млн грн

47 млн ​​грн витратили на придбання 52 автомобілів у воєнному 2023 році місцеві ради на Харківщині. Такі дані опублікував Аналітичний центр “Обсерваторія демократії”, вивчивши закупівлі на “Prozorro”.

“Аналіз даних з сайту електронних закупівель Prozorro показує, що протягом 2023 року 23 громади регіону (з 56) придбали 52 автомобілі та витратили на це більше 47 млн грн. Ті тендери, де зазначено придбання автомобілів для потреб Збройних сил України, до цієї кількості не включено”, – повідомили аналітики “Обсерваторії демократії”.

Найдорожчою покупкою року став чорний японський позашляховик “Toyota Land Cruiser Prado 150”. Його купила Чугуївська міська рада. Пізніше мер Чугуєва Галина Мінаєва після розголосу у ЗМІ заявила, що автомобіль передали Силам тероборони.

“Звичайно, військові можуть вирішувати, яких засобів вони потребують для виконання поставлених завдань. Втім, чорний позашляховик за майже 2 млн грн, жодним чином не модернізований під ведення бойових дій, не виглядає як виправдана витрата коштів – саме тому цей автомобіль враховано в дослідженні”, – зазначили в аналітичному центрі.

Також “відзначилися” Роганська та Безлюдівська селищні ради та комунальне підприємство “Зміїв-Сервіс”. Вони придбали пікапи “Mitsubishi L200” за 1,68, 1,66 та 1,65 млн грн відповідно.

“Інформація про їхню закупівлю відсутня на сайтах усіх трьох громад, тож встановити призначення цих автомобілів мешканці зазначених громад з відкритих джерел не мають можливості”, – наголосили аналітики.

Усе той же “Зміїв-Сервіс” оголошував тендер і на закупівлю “Hyundai Tuscon”, але він не відбувся через відсутність пропозицій, що, на думку “Обсерваторії демократії”, пояснюється розголосом, який надали цій ймовірній закупівлі антикорупціонери.

У Лозовій мерія вважала за необхідне мати три електромобілі “Volkswagen ID.4”. Найдорожчий із них коштував 1,47 млн ​​грн. Краснокутська селищна рада витратила 1,3 млн грн на пікап “Peugeot Landtrek”. Для Центру первинної медико-санітарної допомоги Шевченківської селищної ради купили за 1,27 млн ​​грн мінівен “Peugeot Rifter”, переобладнаний у мобільну амбулаторію. За 999 тисяч 900 гривень придбала позашляховик “Mitsubishi Outlander” Біляївська сільрада. А управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міськради тепер може “розсікати” на кросовері “Honda e:NS1” із панорамним дахом за 970 тис. грн (для комфорту пасажирів в авто є підігрів сидінь).

“Найбільше на автомобілі витратили Лозівська міська (5,6 млн грн), Краснокутська селищна (майже 4,8 млн) та Зміївська міська (4,3 млн) ради. Найбільше машин придбала Краснокутська селищна рада – сім (з них чотири вживаних). По п’ять нових автомобілів придбали Лозівська міська та Слобожанська селищна ради. 12 закуплених машин коштували місцевим бюджетам по 950 тис. грн та вище, вісім із них – понад 1 млн. Найдорожчу автівку закупила Чугуївська міська рада – за майже 2 млн грн позашляховик “Toyota Land Cruiser Prado 150”, який, за твердженням начальника місцевої МВА, було передано силам територіальної оборони“, – підбили підсумки в аналітичному центрі “Обсерваторія демократії”.