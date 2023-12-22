Toyota Prado и другие: власть на Харьковщине закупила машин на 47 млн грн

47 млн грн потратили на приобретение 52 автомобилей в военном 2023 году местные советы на Харьковщине. Такие данные опубликовал Аналитический центр «Обсерватория демократии», изучив закупки в «Prozorro».

«Анализ данных с сайта электронных закупок «Prozorro» показывает, что в течение 2023 года 23 громады региона (из 56) приобрели 52 автомобиля и потратили на это более 47 млн грн. Те тендеры, где указано приобретение автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины, в это количество не включены», — сообщили аналитики «Обсерватории демократии».

Самой дорогой покупкой года стал черный японский внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado 150». Его купил Чугуевский городской совет. Позже мэр Чугуева Галина Минаева после огласки в СМИ заявила, что автомобиль передали Силам теробороны.

«Конечно, военные могут решать, в каких средствах они нуждаются для выполнения поставленных задач. Впрочем, черный внедорожник почти за 2 млн грн никоим образом не модернизирован под ведение боевых действий, не выглядит как оправданный расход средств – именно поэтому этот автомобиль учтен в исследовании», — отметили в аналитическом центре.

Также «отличились» Роганский и Безлюдовский поссоветы и коммунальное предприятие «Змиев-Сервис». Они приобрели пикапы «Mitsubishi L200» за 1,68, 1,66 и 1,65 млн грн соответственно.

«Информация об их закупке отсутствует на сайтах всех трех громад, поэтому установить назначение этих автомобилей жители указанных громад из открытых источников не имеют возможности», — подчеркнули аналитики.

Все тот же «Змиев-Сервис» объявлял тендер и на закупку «Hyundai Tuscon», но он не состоялся из-за отсутствия предложений, что, по мнению «Обсерватории демократии» объясняется оглаской, которую придали этой предполагаемой закупке антикоррупционеры.

В Лозовой мэрия посчитала необходимым иметь три электромобиля «Volkswagen ID.4». Самый дорогой из них обошелся в 1,47 млн грн. Краснокутский поссовет потратил 1,3 млн грн на пикап «Peugeot Landtrek». Для Центра первичной медико-санитарной помощи Шевченковского поссовета купили за 1,27 млн грн минивэн «Peugeot Rifter», переоборудованный в мобильную амбулаторию. За 999 тысяч 900 гривен приобрел внедорожник «Mitsubishi Outlander» Беляевский сельсовет. А управление образования, молодежи и спорта Богодуховского горсовета теперь может «рассекать» на кроссовере «Honda e:NS1» с панорамной крышей за 970 тыс. грн (для комфорта пассажиров в авто есть подогрев сидений).

«Больше всего на автомобили потратили Лозовский городской (5,6 млн грн), Краснокутский поселковый (почти 4,8 млн) и Змиевский городской (4,3 млн) советы. Больше всего машин приобрел Краснокутский поселковый совет – семь (из них четыре подержанных). По пять новых автомобилей приобрели Лозовский городской и Слобожанский поселковый советы. 12 закупленных машин стоили местным бюджетам по 950 тыс. грн. и выше, восемь из них – более 1 млн. Самый дорогой автомобиль закупил Чугуевский городской совет – за почти 2 млн грн внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado 150″, который, по утверждению начальника местной ГВА, был передан силам территориальной обороны», — подвели итоги в аналитическом центре «Обсерватория демократии».