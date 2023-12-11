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«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн

Общество 21:31   11.12.2023
Елена Нагорная
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн Фото: auto.ria

В октябре мэр города Люботин Харьковской области Леонид Лазуренко купил себе автомобиль Mersedes-Benz GLE 300D 2019 года выпуска.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, размещенное на Едином портале деклараций.

«Автомобиль стоил 643 тысячи гривен. Для сравнения, на сайте «Авто. Риа» стоимость подобной машины составляет в среднем около 60 тысяч долларов, или более 2 миллионов гривен. Поэтому мэр Люботина очень удачно нашел продавца», — пишут антикоррупционеры.


Скрин: ХАЦ

По данным последней декларации за 2021 год, Лазуренко пользовался автомобилем жены. В 2017 году семья мэра приобрела в салоне Toyota C-HR стоимостью 864 тысячи гривен. Также в декларации отмечалось, что Лазуренко вместе с женой имеет сбережений на сумму 100 тысяч долларов и 450 тысяч гривен. Годовой доход семьи за 2021 год составил около 1,5 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 21:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре мэр города Люботин Харьковской области Леонид Лазуренко купил себе автомобиль Mersedes-Benz GLE 300D 2019 года выпуска.".