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На ремонт туалета в Харькове выделяют миллион: ХАЦ заявил о завышенных ценах

Общество 19:30   05.12.2023
Елена Нагорная
На ремонт туалета в Харькове выделяют миллион: ХАЦ заявил о завышенных ценах

Управление образования администрации Новобаварского района Харькова заключило соглашение на ремонт туалета лицея № 153 стоимостью почти миллион гривен. Как сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр», цены на материалы в смете завышены.

Открытые торги управление не проводило и собственноручно выбрало подрядчика — ФЛП Евтушенко Степан Владимирович. В лицее планируют отремонтировать семь кабинок, пишут активисты со ссылкой на систему «Prozorro».

По их данным, стоимость сантехнических перегородок в смете завышена втрое.

«Цена в смете указана 6548 гривен за квадратный метр, хотя средняя цена в Харькове 2000-2300 гривен за квадратный метр. В соседней Днепропетровской области сантехнические перегородки покупают по 1700 гривен за квадратный метр. СБУ также объявила тендер на приобретение сантехнических перегородок по гораздо меньшим ценам, чем для харьковской школы», — информирует ХАЦ.

Также, по информации антикоррупционеров, завышены цены на гипсокартон — 220 гривен за квадратный метр, радиаторы с характеристиками 1000х500 и теплоотдачей 1,047 кВт — по 4800 гривен.

Металлопластиковые двери для кабинок будут покупать почти по 8000 гривен за квадратный метр, смесители — по 3100 гривен, унитазы — по 7100 гривен, керамогранитную плитку для пола — по 867 гривен за квадратный метр.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 19:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление образования администрации Новобаварского района Харькова заключило соглашение на ремонт туалета лицея № 153 стоимостью почти миллион гривен. Как сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр», цены на материалы в смете завышены.".