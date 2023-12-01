24-ая поликлиника в Харькове снова выбрала самого дорогого поставщика – ХАЦ

Харьковская городская поликлиника №24, прославившаяся закупкой брендовых футболок по безумным ценам, на этот раз отказалась от дешевых анализов для пациентов и выбрала более дорогую лабораторию, сообщает ХАЦ со ссылкой на систему Prozorro.

24 октября КНП «Городская поликлиника №24» объявила торги по оказанию лабораторных услуг по двум лотам на общую сумму 3,45 млн грн. Речь идет о проведении различных лабораторных анализов на базе поликлиники частной лабораторией: от биохимии крови до более сложных гормональных и иммунологических исследований.

За тендер соревновались лаборатория «Аналитика» и лаборатория «Миллениум» (она сейчас работает в поликлинике №24), во втором лоте участников стало больше — добавился «Медицинский центр «МТМ».

Самую низкую цену по двум лотам предложила лаборатория «Аналитика». Общая стоимость услуг должна составить 2,75 млн грн, то есть экономия в результате торгов составила бы 700 тысяч гривен, или 20%. Но 6 ноября 24-ая поликлиника отказалась подписать договоры и отменила закупку якобы потому, что услуги эти уже не требуются.

16 ноября лаборатория «Аналитика» обжаловала решение об отмене в Антимонопольном комитете Украины, требуя довести процедуру закупки до конца и заключить соглашение.

Не дождавшись решения АМКУ, 21 ноября 24-ая поликлиника объявляет новую закупку, и уже на большую сумму — 4,32 млн грн. В эту закупку входят услуги, от которых ранее поликлиника отказалась.

На новые торги на каждый лот пришел только один участник — лаборатория «Миллениум» предложила за предоставление услуг за 2,16 млн. грн. по одному лоту, и ООО «Медицинский центр «МТМ» — 1,72 млн грн по другому лоту. То есть, несмотря на большую сумму закупки, экономия составляет всего 440 тысяч гривен или только 10% от ожидаемой стоимости.

Но 23 ноября АМКУ удовлетворяет жалобу «Аналитики» и обязывает поликлинику упразднить предыдущее решение об отмене процедуры закупки.

Однако поликлиника не выполняет решение АМКУ и продолжает уже новую процедуру закупки по более высоким ценам. Такое пренебрежение решением АМКУ вызывает огромные вопросы законности действий руководства 24-й поликлиники.