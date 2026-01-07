Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW
В Институте изучения войны (ISW) развеяли очередные фейки россиян, касаемо «успехов» ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.
Так недавно российский блогер утверждал, что оккупанты захватили новые территории в Волчанских Хуторах, Старице, а также продвинулись между Лиманом и Вильчей.
«Российские войска наступали к северо-востоку от города вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы и Прилипки 5 и 6 января. Российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали под Старицей», – пишут в Институте изучения войны.
Неправдивыми оказались и данные врага об оккупации Песчаного, а также о якобы продвижении российской армии в Куриловке и Кондрашовке – населенные пункты расположены на Купянском направлении.
«5 и 6 января русские войска атаковали на западе от Купянска и по направлению к нему; к северу от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки и в направлении Кондрашовки и Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Отрадного; восточнее Купянска в направлении Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в направлении Куриловки», – передают аналитики.
Читайте также: ТЭЦ питала половину Харькова – Терехов о том, куда попали ракеты РФ 5 января
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, анализ, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 07:19;