Live

Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW

Украина 07:19   07.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW

В Институте изучения войны (ISW) развеяли очередные фейки россиян, касаемо «успехов» ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

Так недавно российский блогер утверждал, что оккупанты захватили новые территории в Волчанских Хуторах, Старице, а также продвинулись между Лиманом и Вильчей.

«Российские войска наступали к северо-востоку от города вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы и Прилипки 5 и 6 января. Российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали под Старицей», – пишут в Институте изучения войны.

Неправдивыми оказались и данные врага об оккупации Песчаного, а также о якобы продвижении российской армии в Куриловке и Кондрашовке – населенные пункты расположены на Купянском направлении.

«5 и 6 января русские войска атаковали на западе от Купянска и по направлению к нему; к северу от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки и в направлении Кондрашовки и Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Отрадного; восточнее Купянска в направлении Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в направлении Куриловки», – передают аналитики.

Читайте также: ТЭЦ питала половину Харькова – Терехов о том, куда попали ракеты РФ 5 января

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

06.01.2026
Есть успехи: эксперты ISW проанализировали продвижение ВСУ на Купянщине
31.12.2025
Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW
30.12.2025
О продвижении возле Казачьей Лопани заявили в РФ — ISW не подтверждает
29.12.2025
ISW не видит хороших темпов продвижения РФ на Харьковщине, заявленных Путиным
27.12.2025
«Вопиющая ложь» — ISW про ситуацию в Купянске и ее значение для Донбасса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) развеяли очередных фейки россиян, касаемо «успехов» ВСУ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.".