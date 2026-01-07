Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW

В Институте изучения войны (ISW) развеяли очередные фейки россиян, касаемо «успехов» ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

Так недавно российский блогер утверждал, что оккупанты захватили новые территории в Волчанских Хуторах, Старице, а также продвинулись между Лиманом и Вильчей.

«Российские войска наступали к северо-востоку от города вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы и Прилипки 5 и 6 января. Российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали под Старицей», – пишут в Институте изучения войны.

Неправдивыми оказались и данные врага об оккупации Песчаного, а также о якобы продвижении российской армии в Куриловке и Кондрашовке – населенные пункты расположены на Купянском направлении.

«5 и 6 января русские войска атаковали на западе от Купянска и по направлению к нему; к северу от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки и в направлении Кондрашовки и Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Отрадного; восточнее Купянска в направлении Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в направлении Куриловки», – передают аналитики.