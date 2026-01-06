Live

ТЭЦ питала половину Харькова – Терехов о том, куда попали ракеты РФ 5 января

Общество 20:44   06.01.2026
Оксана Якушко
В эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ракетного удара накануне, 5 января.

«Что касается вчерашнего дня, он был очень тяжелым для всех харьковчан, потому что было попадание пяти ракет. Они попали в энергетический объект, ТЭЦ, которая питает более половины нашего города и поставляет теплоснабжение. Мы работали все эти сутки, чтобы сделать все возможное», — сообщил Терехов.

Что касается раненого 5 января 58-летнего мужчины, то, по словам Терехова, к счастью травмы были нетяжелыми.

«Средняя тяжесть ранения и состояние его более или менее не вызывает сомнения. А наша энергетическая структура испытала очень тяжелые разрушения, хочу сказать откровенно. И сегодня, какое бы укрытие мы ни делали для защиты энергетики, если прилетают одновременно пять баллистических ракет в одну точку, есть тяжелые разрушения», — отметил Терехов.

Поэтому ситуация в Харькове не отличается от всей Украины: также действуют графики отключения и есть внеплановые отключения, потому что всей стране не хватает энергетики.

Напомним, взрывы один за другим гремели в Харькове днем 5 января. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что прилетело по промзоне Слободского района. А затем уточнил: целью врага стал объект энергетики. По словам мэра, повреждения очень значительные. Он уточнил, что удар был по теплу и воде и отметил: «Можно усиливать защиту: бетон, металл, укрытия… Но никакие бетонные конструкции не выдерживают пяти баллистических ракет». Несмотря на это, Терехов заверил, что разрушенное будут восстанавливать. По данным облпрокуратуры, объект энергоинфраструктуры был атакован пятью ракетами. В результате удара ранен 58-летний мужчина, работающий на предприятии недалеко от места «прилетов». В результате Укрэнерго после атаки на Харьков потеряло часть генерации. 

