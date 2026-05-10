Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области

Происшествия 18:17   10.05.2026
Оксана Якушко
Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области

10 мая россияне по меньшей мере дважды били с помощью БпЛА по Безрукам и Слатино, рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

Около трех часов ночи россияне ударили по гражданскому предприятию в Безруках, повредив крышу одного из зданий. Тип беспилотника, которым атаковали, устанавливают. К счастью, пострадавших нет.

В 14:20 российский FPV-дрон попал в Слатино по гражданской машине, принадлежащей 74-летнему переселенцу из Казачьей Лопани, который сейчас проживает в Слатино. Машина была припаркована рядом с местной аптекой.

У владельца авто — легкие повреждения лица и контузия. Мужчина оказал себе медицинскую помощь самостоятельно и отказался от госпитализации. Кроме автомобиля взрывная волна также повредила задний фасад аптеки.

