Женщина тяжело ранена – россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине

Россияне 6 мая трижды били БпЛА по Слатино и Русской Лозовой, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В 18:20 россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, ехавший по одной из улиц Слатино. Управляла машиной 53-летняя местная жительница, которая в результате атаки получила многочисленные обломочные ранения разных частей тела, контузию и черепно-мозговую травму. В состоянии средней тяжести медики скорой помощи отвезли раненую в больницу в Харьков.

Также россияне атаковали беспилотниками V2U около 14.00 и 15.20 частные дома в Русской Лозовой. Повредили остекление окон, стены, крыши, забор и автомобиль владельцев одного из домов. Всего повреждены 3 домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.