Женщина тяжело ранена – россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине
Фото: Вячеслав Задоренко
Россияне 6 мая трижды били БпЛА по Слатино и Русской Лозовой, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
В 18:20 россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, ехавший по одной из улиц Слатино. Управляла машиной 53-летняя местная жительница, которая в результате атаки получила многочисленные обломочные ранения разных частей тела, контузию и черепно-мозговую травму. В состоянии средней тяжести медики скорой помощи отвезли раненую в больницу в Харьков.
Также россияне атаковали беспилотниками V2U около 14.00 и 15.20 частные дома в Русской Лозовой. Повредили остекление окон, стены, крыши, забор и автомобиль владельцев одного из домов. Всего повреждены 3 домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Читайте также: «Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, машина, Слатино;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Женщина тяжело ранена – россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 мая 2026 в 22:54;