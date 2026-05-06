Женщина тяжело ранена – россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине

Происшествия 22:54   06.05.2026
Оксана Якушко
Россияне 6 мая трижды били БпЛА по Слатино и Русской Лозовой, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В 18:20 россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, ехавший по одной из улиц Слатино. Управляла машиной 53-летняя местная жительница, которая в результате атаки получила многочисленные обломочные ранения разных частей тела,  контузию и черепно-мозговую травму. В состоянии средней тяжести медики скорой помощи отвезли раненую в больницу в Харьков.

Также россияне атаковали беспилотниками V2U около 14.00 и 15.20 частные дома в Русской Лозовой. Повредили остекление окон, стены, крыши, забор и автомобиль владельцев одного из домов. Всего повреждены 3 домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших.

