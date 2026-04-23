Дроны на оптоволокне терроризируют громаду под Харьковом: куда долетают

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил об очередной серии ударов FPV-дронов на оптоволокне по автомобилям и домам на территории громады.

Атаки произошли в течение дня 22 апреля.

«Россияне по меньшей мере дважды били FPV-дронами на оптоволокне по гражданским объектам в наших населенных пунктах. Около 15:00 оккупанты ударили по жилому двухэтажному дому в Русской Лозовой, а в 17:00 атаковали минивэн местного предпринимателя в Слатино», — написал Задоренко.

Следом Харьковская областная прокуратура уточнила: в Слатино есть раненый.

«22 апреля около 20:00 в селе Слатино Харьковского района военнослужащие вооруженных сил рф нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки ранен 28-летний мужчина. Он получил множественные осколочные ранения. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Ранее в комментарии «Объективу» Задоренко отмечал, что РФ улучшает технические возможности FPV-дронов. Если раньше FPV-дроны долетали только до Казачьей Лопани, то теперь они достигают Безруков, а на оптоволокне — сел Емцы и Замерцы. Что касается самих Дергачей, то фиксировали случаи, когда БпЛА «Молния» переносили FPV-дроны до города.