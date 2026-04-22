В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждали о скоростной цели

Взрывы гремели в Харькове после 18:50. Их было по меньшей мере три.

Мониторинговые каналы предупреждали о вылетах целей с территории Белгородской области.

Также о скоростной цели на Харьков писали Воздушные силы ВСУ.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупреждал о ракетной опасности.

Информация будет дополняться.

Как сообщала МГ «Объектив», российский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими под Харьковом. «Прилет» был по дороге из села Черкасские Тишки в Циркуны утром 22 апреля. Погиб пожилой мужчина, ещё один получил ранения. Областная прокуратура сообщила, что он в больнице.