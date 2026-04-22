В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждали о скоростной цели

Происшествия 19:01   22.04.2026
Елена Нагорная
Взрывы гремели в Харькове после 18:50. Их было по меньшей мере три.

Мониторинговые каналы предупреждали о вылетах целей с территории Белгородской области.

Также о скоростной цели на Харьков писали Воздушные силы ВСУ.

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупреждал о ракетной опасности.

Информация будет дополняться.

Как сообщала МГ «Объектив», российский беспилотник атаковал автомобиль с гражданскими под Харьковом. «Прилет» был по дороге из села Черкасские Тишки в Циркуны утром 22 апреля. Погиб пожилой мужчина, ещё один получил ранения. Областная прокуратура сообщила, что он в больнице.

Читайте также: Новое оборудование против «Молний» тестируют на Харьковщине — что известно

Популярно
По Харькову ударили БпЛА: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
По Харькову ударили БпЛА: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
22.04.2026, 15:34
Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове 📹
Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове 📹
22.04.2026, 15:29
Новости Харькова — главное 22 апреля: что происходит в Богодухове, удары БпЛА
Новости Харькова — главное 22 апреля: что происходит в Богодухове, удары БпЛА
22.04.2026, 17:12
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг
22.04.2026, 16:12
Люди в панике выезжают из города: что происходит на Харьковщине (видео)
Люди в панике выезжают из города: что происходит на Харьковщине (видео)
22.04.2026, 11:07
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждали о скоростной цели
В Харькове были слышны взрывы: ВС предупреждали о скоростной цели
22.04.2026, 19:01

Новости по теме:

16.04.2026
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
08.04.2026
Сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование
06.04.2026
Харьков вновь под атакой: вечером 6 апреля в городе взрывы
06.04.2026
На Харьковщине сегодня будут разминировать территории
02.04.2026
Серия взрывов снова в Харькове: город атакуют российские БпЛА 2 апреля


