«Хочу в Россию». Наводчик удара по ХОВА получил пожизненное заключение

13 ноября Киевский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину, который 1 марта в прошлом году навел российскую ракету на здание ХОВА. Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина с февраля по апрель 2022 собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове.

«Харьковчанин передавал разведданные из-за запрещенной в Украине соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы. Одна из них сейчас проживает в Москве. В 2014 году она находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где проходила службу в рядах так называемой ДНР как медсестра. Другая кураторша проживает в Санкт-Петербурге и является главой пророссийской организации «Спасём Донбасс», — отметили правоохранители.

28 февраля 2022 года мужчина направил куратору в Москве координаты здания ХОВА. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО. А также ряд адресов в городе, которые в дальнейшем обстреляла армия РФ.

Также, добавили правоохранители, харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял действия оккупантов.

Во время обыска дома у предателя правоохранители обнаружили компьютерную технику, с помощью которой он осуществлял свою подрывную деятельность, а также карабин модели «Форт-202», патроны к пистолету, корпус гранаты, которые он незаконно приобрел и хранил у себя дома.

В ходе следствия у харьковчанина постоянно менялись версии, однако свою вину так и не признал. Он отметил, что ничего не знает и никакой информации в РФ он не передавал.

В суде фигурант также не признал свою вину, сообщил, что рассчитывает на обмен, хочет поехать к родственникам и друзьям в Россию и считает, что в Украине нет справедливости, сообщает «Суспільне Харків». Издание опубликовало диалог предателя с журналистами:

«- Признаете ли свою вину?

— Нет.

— Почему вас задержали?

— Понятия не имею.

— Может, рассчитываете на обмен?

— Возможно.

— Хотели бы обменяться в Россию?

— Да, вполне.

— А почему?

— Не хочу оставаться в этой стране.

— А почему хотите в Россию?

— Я просто хочу в Россию.

— Писали заявление об обмене?

— Да.

— Давно?

— Полтора года тому назад.

— То есть сразу после задержания?

— Да.

— Вы не признаете вину в госизмене, но сразу после вашего задержания вы написали заявление на обмен?

— Да. Я не считаю, что в этой стране можно говорить о какой-либо справедливости.

— А в другой стране можно?

— Думаю, да.

— Вы считаете Россию страной-агрессором?

— Без комментариев».

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, в незаконной переработке огнестрельного оружия, в хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, в приобретении, ношении хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения в хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, 1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОВА. Здание на ул. Сумской, 64, частично обрушилось, также были уничтожены несколько двигавшихся мимо или стоящих рядом автомобилей, взрывной волной снесло палатку «Все для победы» на площади Свободы. По данным Харьковской областной прокуратуры, от этого ракетного удара погиб 31 человек. Тела многих из них извлекали из-под завалов в течение длительного времени.