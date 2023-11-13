«Хочу в Росію». Навідник удару по ХОВА отримав довічне ув’язнення

13 листопада Київський районний суд Харкова визнав винним 38-річного чоловіка, який 1 березня торік навів російську ракету на будівлю ХОВА. Зрадник отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові.

«Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «ДНР» як медсестра. Інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі і є очільницею проросійської організації «Спасём Донбасс»»,- зазначили правоохоронці.

28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати будівлі ХОВА. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які надалі обстріляла армія РФ.

Також, додали правоохоронці, харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії окупантів.

Під час обшуку вдома у зрадника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.

Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації в РФ він не передавав.

У суді фігурант також не визнав свою провину, повідомив, що розраховує на обмін, хоче поїхати до родичів та друзів в Росію і вважає, що в Україні немає справедливості, повідомляє «Суспільне Харків». Видання опублікувало діалог зрадника з журналістами:

«- Чи визнаєте свою провину?

– Ні.

– Чому саме вас затримали?

– Поняття не маю.

– Можливо, розраховуєте на обмін?

– Можливо.

– Хотіли б обмінятися в Росію?

– Так, цілком.

– А чому?

– Не хочу залишатися в цій країні.

– А чому хочете в Росію?

– Просто хочу в Росію.

– Писали заяву на обмін?

– Так.

– Давно?

– Півтора року тому.

– Тобто відразу після затримання?

– Так.

– Ви не визнаєте провину у держзраді, але одразу після вашого затримання ви написали заяву на обмін?

– Так. Я не вважаю, що в цій країні можливо говорити про яку-небудь справедливість.

– А в іншій країні можна?

– Думаю, так.

– Ви вважаєте Росію країною-агресором?

– Без коментарів».

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді, у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, у незаконній переробці вогнепальної зброї, у зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, у придбанні, носінні зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу, а також у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Нагадаємо, 1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОВА. Будівля на вул. Сумській, 64, частково обрушилася, також було знищено кілька автомобілів, що рухалися повз або стояли поруч, вибуховою хвилею знесло намет “Усе для перемоги” на площі Свободи. За даними Харківської обласної прокуратури, від цього ракетного удару загинула 31 особа. Тіла багатьох із них витягували з-під завалів протягом тривалого часу.