Харьков под ударом ночью 9 июня: ранен коммунальщик, «прилет» по многоэтажке

В Харькове около часа ночи 9 июня началась серия взрывов. Мэр города предупредил о большой группе БпЛА в воздухе.

Дополнено в 01:55. Количество пострадавших в Харькове возросло. Терехов сообщил, что одно из попаданий пришлось по многоэтажке в Шевченковском районе.

«Пока известно о шести пострадавших по всем местам ударов — их около десятка», — отметил городской голова Харькова.

Дополнено в 01:48. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова. Горит крыша здания коммунального предприятия, ранен его сотрудник. Также повреждены автомобили.

Дополнено в 01:33. «В результате обстрела Харькова возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений — здание одного из коммунальных предприятий города, ранен его работник», — написал мэр Игорь Терехов.

В Шевченковском районе БпЛА ударил в крышу пятиэтажки. В доме напротив вылетели окна, опубликовал предварительные данные начальник ХОВА.

Дополнено в 01:18. Терехов отметил, что в Харькове есть раненый.

Дополнено в 01:17. Синегубов проинформировал о последствиях удара по Шевченковскому району Харькова. Пока известно, что повреждены окна в жилом доме.

01:07. «Враг атаковал дронами Шевченковский район. Детали выясняем, но на город идет большая группа «шахедов» – будьте осторожны!» — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что данных о пострадавших пока не поступало.

Впоследствии Терехов добавил: удар был еще и по Холодногорскому району.

В то же время мониторинговые каналы информировали о вылетах ракет с территории РФ в сторону Харькова.

Взрывы слышны в Чугуевской громаде. Информация будет дополняться.