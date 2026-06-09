Харьков под ударом ночью 9 июня: ранен коммунальщик, «прилет» по многоэтажке
В Харькове около часа ночи 9 июня началась серия взрывов. Мэр города предупредил о большой группе БпЛА в воздухе.
Дополнено в 01:55. Количество пострадавших в Харькове возросло. Терехов сообщил, что одно из попаданий пришлось по многоэтажке в Шевченковском районе.
«Пока известно о шести пострадавших по всем местам ударов — их около десятка», — отметил городской голова Харькова.
Дополнено в 01:48. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» в Холодногорском и Шевченковском районах Харькова. Горит крыша здания коммунального предприятия, ранен его сотрудник. Также повреждены автомобили.
Дополнено в 01:33. «В результате обстрела Харькова возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах, среди повреждений — здание одного из коммунальных предприятий города, ранен его работник», — написал мэр Игорь Терехов.
В Шевченковском районе БпЛА ударил в крышу пятиэтажки. В доме напротив вылетели окна, опубликовал предварительные данные начальник ХОВА.
Дополнено в 01:18. Терехов отметил, что в Харькове есть раненый.
Дополнено в 01:17. Синегубов проинформировал о последствиях удара по Шевченковскому району Харькова. Пока известно, что повреждены окна в жилом доме.
01:07. «Враг атаковал дронами Шевченковский район. Детали выясняем, но на город идет большая группа «шахедов» – будьте осторожны!» — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что данных о пострадавших пока не поступало.
Впоследствии Терехов добавил: удар был еще и по Холодногорскому району.
В то же время мониторинговые каналы информировали о вылетах ракет с территории РФ в сторону Харькова.
Взрывы слышны в Чугуевской громаде. Информация будет дополняться.
Читайте также: «Шахеды» атаковали «Укрпочту» и «Новую почту» в Харькове — итоги 8 июня
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, ракети, синегубов, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков под ударом ночью 9 июня: ранен коммунальщик, «прилет» по многоэтажке», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 01:55;