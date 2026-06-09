Харків під ударом вночі 9 червня: поранений комунальник, “приліт” по будинку

У Харкові близько першої години ночі 9 червня розпочалася серія вибухів. Мер міста попередив про велику групу БпЛА у повітрі.

Доповнено о 01:55. Кількість постраждалих у Харкові зросла. Терехов повідомив, що одне з влучань припало по багатоповерхівці в Шевченківському районі.

“Наразі відомо про шістьох постраждалих по всіх місцях ударів – їх біля десятка”, – зазначив міський голова Харкова.

Доповнено о 01:47. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Горить дах будівлі комунального підприємства, поранений його співробітника. Також пошкоджені автівки.

Доповнено в 01:33. “Внаслідок обстрілу Харкова виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах, серед пошкоджень – будівля одного з комунальних підприємств міста, поранено його працівника”, — написав мер Ігор Терехов.

У Шевченківському районі БпЛА вдарив у дах п’ятиповерхівки. У будинку навпроти вилетіли вікна, опублікував попередні дані начальник ХОВА.

Доповнено о 01:18. Терехов відзначив, що в Харкові є поранений.

Доповнено о 01:17. Синєгубов поінформував про наслідки удару по Шевченківському району Харкова. Поки що відомо, що пошкоджені вікна в житловому будинку.

01:07. “Ворог атакував дронами Шевченківський район. Деталі зʼясовуємо, але на місто йде велика група «шахедів» – будьте обережні!” – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що даних про постраждалих наразі не надходило.

Згодом Терехов додав: удар був ще й по Холодногірському району.

Водночас моніторингові канали інформували про вильоти ракет із території РФ у бік Харкова.

Вибухи чули в Чугуївській громаді. Інформація доповнюватиметься.