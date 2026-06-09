Харків під ударом вночі 9 червня: поранений комунальник, “приліт” по будинку
У Харкові близько першої години ночі 9 червня розпочалася серія вибухів. Мер міста попередив про велику групу БпЛА у повітрі.
Доповнено о 01:55. Кількість постраждалих у Харкові зросла. Терехов повідомив, що одне з влучань припало по багатоповерхівці в Шевченківському районі.
“Наразі відомо про шістьох постраждалих по всіх місцях ударів – їх біля десятка”, – зазначив міський голова Харкова.
Доповнено о 01:47. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки “прильотів” у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Горить дах будівлі комунального підприємства, поранений його співробітника. Також пошкоджені автівки.
Доповнено в 01:33. “Внаслідок обстрілу Харкова виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах, серед пошкоджень – будівля одного з комунальних підприємств міста, поранено його працівника”, — написав мер Ігор Терехов.
У Шевченківському районі БпЛА вдарив у дах п’ятиповерхівки. У будинку навпроти вилетіли вікна, опублікував попередні дані начальник ХОВА.
Доповнено о 01:18. Терехов відзначив, що в Харкові є поранений.
Доповнено о 01:17. Синєгубов поінформував про наслідки удару по Шевченківському району Харкова. Поки що відомо, що пошкоджені вікна в житловому будинку.
01:07. “Ворог атакував дронами Шевченківський район. Деталі зʼясовуємо, але на місто йде велика група «шахедів» – будьте обережні!” – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнив, що даних про постраждалих наразі не надходило.
Згодом Терехов додав: удар був ще й по Холодногірському району.
Водночас моніторингові канали інформували про вильоти ракет із території РФ у бік Харкова.
Вибухи чули в Чугуївській громаді. Інформація доповнюватиметься.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, прилеты, ракети, сінєгубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 01:55;