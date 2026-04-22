Новое оборудование против «Молний» тестируют на Харьковщине — что известно

Оборудование для противодействия БпЛА «Молния» сейчас устанавливают на Харьковщине, чтобы в дальнейшем оценить его эффективность и принять решение о целесообразности масштабирования, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Все меры принимаются. О многом не можем говорить в эфире. Однако делаем все возможное, чтобы противодействовать, чтобы в первую очередь обезопасить наших людей и гражданскую инфраструктуру», — подчеркнул начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он напомнил, что есть активные и пассивные средства противодействия воздушным угрозам.

«Активные — это, конечно, работа ПВО. Что касается пассивных — это установка антидроновых сеток, плюс другие приборы военного назначения, над которыми мы работаем вместе с нашими военными. По закупке, по усилению. Эта работа проводится 24/7, ежедневно», — отметил Синегубов.