Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)

Записано 18:10   22.04.2026
Олена Нагорна
Обладнання для протидії БпЛА «Молния» зараз встановлюють на Харківщині, аби надалі оцінити його ефективність й ухвалити рішення щодо доцільності масштабування, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Усі заходи вживаються. Про багато що не можемо казати в ефір. Однак робимо все можливо для того, щоб протидіяти, щоб перш за все убезпечити наших людей і цивільну нашу інфраструктуру”, — наголосив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Він нагадав, що є активні й пасивні засоби протидії повітряним загрозам.

“Активні — це, звичайно, робота ППО. Щодо пасивних, це встановлення антидронових сіток, плюс інші прилади вже військового спрямування, над якими ми працюємо разом з нашими військовими. Щодо закупівлі, щодо посилення. Ця робота проводиться 24/7 щодня”, — зазначив Синєгубов.

Читайте також: «Така історія вперше». Яку тактику обрала РФ для обстрілів Богодухова

У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
22.04.2026, 19:01
Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
22.04.2026, 17:47
22.04.2026, 17:47
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)
22.04.2026, 18:39
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
22.04.2026, 17:33
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
22.04.2026, 15:34
Новини за темою:

22.04.2026
Новини Харкова – головне 22 квітня: що відбувається у Богодухові, удар БпЛА
21.04.2026
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
12.04.2026
По Дергачах ударила “молния”: Задоренко закликав не покладатися на перемир’я
11.04.2026
Більш ніж сотню БпЛА “Молния” збили на підльоті до Харкова за місяць (відео)
01.04.2026
Наслідки “прильоту” БпЛА “Молнии” по багатоповерхівці у Харкові 1 квітня


  Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 18:10;

