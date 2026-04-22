Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
Обладнання для протидії БпЛА «Молния» зараз встановлюють на Харківщині, аби надалі оцінити його ефективність й ухвалити рішення щодо доцільності масштабування, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Усі заходи вживаються. Про багато що не можемо казати в ефір. Однак робимо все можливо для того, щоб протидіяти, щоб перш за все убезпечити наших людей і цивільну нашу інфраструктуру”, — наголосив начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Він нагадав, що є активні й пасивні засоби протидії повітряним загрозам.
“Активні — це, звичайно, робота ППО. Щодо пасивних, це встановлення антидронових сіток, плюс інші прилади вже військового спрямування, над якими ми працюємо разом з нашими військовими. Щодо закупівлі, щодо посилення. Ця робота проводиться 24/7 щодня”, — зазначив Синєгубов.
Читайте також: «Така історія вперше». Яку тактику обрала РФ для обстрілів Богодухова
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 18:10;