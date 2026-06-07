Вісім боїв на Харківщині: де ЗСУ відбивали атаки ворога

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували вісім бойових зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворога атакував п’ять разів у районі Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

На Куп’янському – зафіксували три штурми українських позицій біля Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 223 бойових зіткнення. Упродовж минулої доби противник завдав 93 авіаційних ударів, скинувши 269 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9928 дронів-камікадзе та здійснили 3204 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, із яких 45 обстрілів відбулися з реактивних систем залпового вогню”, – уточнили у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати окупантів: