Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении врага атаковал пять раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

На Купянском – зафиксировали три штурма украинских позиций около Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. За прошедшие сутки противник нанес 93 авиационных ударов, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов: