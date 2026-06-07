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Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага

Украина 08:07   07.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении врага атаковал пять раз в районе Старицы, Лимана, Волчанска и Охримовки.

На Купянском – зафиксировали три штурма украинских позиций около Новоплатоновки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. За прошедшие сутки противник нанес 93 авиационных ударов, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9928 дронов-камикадзе и произвели 3204 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из которых 45 обстрелов произошли из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях оккупантов:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали восемь боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".