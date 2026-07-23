Активность РФ на севере региона фиксируют в Генштабе

О 12 боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток, рассказали в Генштабе ВСУ в сводке 23 июля.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 11 раз в районе Терновой, Прилипки, Графского, Кутьковки и Малого Бурлука.

На Купянщине был один бой в сторону Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 267 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9923 дрона-камикадзе и осуществил 3085 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: