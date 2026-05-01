Вибух у Харкові – Терехов повідомив, куди “прилетіло”

Вибух чули мешканці Харкова близько 20.45.

Доповнено о 21:39. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджена нежитлова будівля, уточнив мер Ігор Терехов.

Наразі без постраждалих.

21:00

Вибух пролунав у Харкові після того, як оголосили повітряну тривогу.

Монітори повідомляли, що БпЛА “Молния” рухається з боку північної частини міста, через Київський район, через Журавлівку на Кінний Ринок – Спортивну. Пізніше, за словами моніторів, саме у цьому районі пролунав вибух.

“Влучання БпЛА типу “Молния” у Слобідському районі, наслідки уточнюють”, – повідомив після “прильоту” Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.