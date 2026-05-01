Вибух у Харкові – Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Вибух чули мешканці Харкова близько 20.45.
Доповнено о 21:39. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджена нежитлова будівля, уточнив мер Ігор Терехов.
Наразі без постраждалих.
21:00
Вибух пролунав у Харкові після того, як оголосили повітряну тривогу.
Монітори повідомляли, що БпЛА “Молния” рухається з боку північної частини міста, через Київський район, через Журавлівку на Кінний Ринок – Спортивну. Пізніше, за словами моніторів, саме у цьому районі пролунав вибух.
“Влучання БпЛА типу “Молния” у Слобідському районі, наслідки уточнюють”, – повідомив після “прильоту” Харківський міський голова Ігор Терехов.
Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.
Читайте також: Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молнія, вибух, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 21:40;