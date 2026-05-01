На три дні заборонять рух транспорту в центральному районі Харкова
З 8:00 2 травня до 20:00 4 травня на майдані Іподрому заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада.
Обмеження руху транспорту на майдані Іподрому буде біля будинку №94-а на вул. Мироносицькій.
Дорогу перекриють для транспорту через ремонт водопровідних мереж, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Сумською, Мироносицькою, Весніна.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Волевого, перекриють до 30 травня.
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На три дні заборонять рух транспорту в центральному районі Харкова», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 20:29;