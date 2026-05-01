На три дні заборонять рух транспорту в центральному районі Харкова

Транспорт 20:29   01.05.2026
Оксана Якушко
На три дні заборонять рух транспорту в центральному районі Харкова

З 8:00 2 травня до 20:00 4 травня на майдані Іподрому заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

Обмеження руху транспорту на майдані Іподрому буде біля будинку №94-а на вул. Мироносицькій.

Дорогу перекриють для транспорту через ремонт водопровідних мереж, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Сумською, Мироносицькою, Весніна.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Волевого, перекриють до 30 травня.

Читайте також: Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 20:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:00 2 травня до 20:00 4 травня на майдані Іподрому заборонять рух транспорту, повідомляє Харківська міськрада.".