На 8 днів обмежать рух транспорту у центрі Харкова

Транспорт 18:19   16.04.2026
Оксана Якушко
З 8:00 17 квітня до 20:00 25 квітня транспорт не ходитиме у Вірменському провулку, на ділянці від Харківської набережної до провулка Короленка, повідомляє Харківська міськрада. 

Це пов’язано з ремонтом теплових мереж, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Кооперативною, пр. Героїв Харкова, пров. Кузнечним, Харківською набережною та іншими прилеглими вулицями.

Також автобус №272 тимчасово змінить маршрут. У напрямку майдану Конституції він курсуватиме так:

Харківська набережна – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Павлівський і далі за основним маршрутом.

Читайте також: З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою

  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 18:19;

