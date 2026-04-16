На 8 днів обмежать рух транспорту у центрі Харкова
З 8:00 17 квітня до 20:00 25 квітня транспорт не ходитиме у Вірменському провулку, на ділянці від Харківської набережної до провулка Короленка, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з ремонтом теплових мереж, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вул. Кооперативною, пр. Героїв Харкова, пров. Кузнечним, Харківською набережною та іншими прилеглими вулицями.
Також автобус №272 тимчасово змінить маршрут. У напрямку майдану Конституції він курсуватиме так:
Харківська набережна – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Павлівський і далі за основним маршрутом.
Читайте також: З міркувань безпеки поїзда на Харківщині курсують із затримкою
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 18:19;