На місяць заборонять рух транспорту по одній з вулиць у Харкові

Транспорт 22:23   04.05.2026
Оксана Якушко
З 8:00 5 травня до 20:00 5 червня рух транспорту на вул. Ковтуна у мікрорайоні Нові Будинки Слобідського району заборонять, повідомляє Харківська міськрада.

Перекриють вул. Ковтуна на ділянці від вул. Тепловозної до вул. Енергетичної.

Це пов’язано з капітальним ремонтом водогонів, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства,

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноморською, Тепловозною, Мухачова, Дизельною.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Вольового, перекриють до 30 травня, повідомляє  Харківська міськрада.

