На місяць заборонять рух транспорту по одній з вулиць у Харкові
Фото: ХГС
З 8:00 5 травня до 20:00 5 червня рух транспорту на вул. Ковтуна у мікрорайоні Нові Будинки Слобідського району заборонять, повідомляє Харківська міськрада.
Перекриють вул. Ковтуна на ділянці від вул. Тепловозної до вул. Енергетичної.
Це пов’язано з капітальним ремонтом водогонів, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства,
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноморською, Тепловозною, Мухачова, Дизельною.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Вольового, перекриють до 30 травня, повідомляє Харківська міськрада.
Читайте також: Вибухи у Харкові: місто атакують росіяни
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На місяць заборонять рух транспорту по одній з вулиць у Харкові», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 22:23;