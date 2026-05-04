На місяць заборонять рух транспорту по одній з вулиць у Харкові

З 8:00 5 травня до 20:00 5 червня рух транспорту на вул. Ковтуна у мікрорайоні Нові Будинки Слобідського району заборонять, повідомляє Харківська міськрада.

Перекриють вул. Ковтуна на ділянці від вул. Тепловозної до вул. Енергетичної.

Це пов’язано з капітальним ремонтом водогонів, пояснили у Департаменті будівництва та шляхового господарства,

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Чорноморською, Тепловозною, Мухачова, Дизельною.

