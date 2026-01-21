Live

На три місяці перекрили вулицю у Харкові: чому

Транспорт 19:03   21.01.2026
Оксана Якушко
Вулицю Шолом-Алейхема на три місяці перекриють для руху транспорту, повідомляє Харківська міськрада.

«Рух транспорту на вул. Шолом-Алейхема, на ділянці від вул. Наумівської до вул. Богуславської, заборонений до 30 квітня. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі», – йдеться в офіційному повідомленні.

Об’їхати закриту ділянку вулиці можна прилеглими вулицями Наумівською, Петропавлівською, Богуславською та ін.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, рух транспорту вулицею Олеся Гончара на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Мироносицької заборонений до 30 травня.

Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Автор: Оксана Якушко
