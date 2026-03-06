Чи бути у Харкові провулку Олешко: стартувало голосування

Міськрада проводить консультації з громадськістю (в електронній формі) щодо перейменування об’єкта топонімії в Харкові.

Відповідне оголошення опубліковали на сайті мерії. Жителям міста пропонують підтримати чи виступити проти перейменування провулку Орача в Новобаварському районі.

“Необхідність консультацій з громадськістю із цього питання обумовлена надходженням до Харківської міської ради пропозицій від народного депутата України та представників громадськості-мешканців міста щодо перейменування об’єкта топонімії в місті Харкові на честь української режисерки, засновниці та директорки театру-студії “Арабески” Світлани Олешко”, – відзначили в міськраді.

Зазначимо, на доданій мерією мапі видно, що передбачуваний провулок імені режисерки театру “Арабески” буде просто поруч із вулицею Міська Барбари, яку назвали на честь чоловіка Світлани Олешко.

“Мешканці Харкова, просимо перейти за посиланням та проголосувати за те, аби в місті була вулиця названа на честь Світлани Олешко”, – закликали автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”.

Раніше вони повідомляли, що готують звернення до Харківської міськради із проханням перейменувати на честь Олешко саме цей топонім. Перд тим колишню вулицю Грайворонську, розташовану в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Міська Барбари.

Нагадаємо, засновниця та директорка харківського театру “Арабески” Світлана Олешко померла 19 грудня 2024 року в Польщі.