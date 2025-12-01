Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь засновниці театру
Активісти проєкту «Деколонізація. Україна» готують звернення до Харківської міськради щодо перейменування провулка у місті на честь Світлани Олешко.
«Світлана Олешко — українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». Вона народилася 5 червня 1973 року в Харкові. У 1993—2019 роках працювала науковою співробітницею Харківського літературного музею. Світлана заснувала театр-студію «Арабески», де була директоркою та режисеркою. Під її керівництвом відбулися численні читання творів поетів Розстріляного Відродження. Серед найвідоміших постановок — «Постправда», «Червоний Елвіс», «Енеїда», «Радіошансон: вісім історій про Юру Зойфера» (за текстами Сергія Жадана)», – нагадали активісти.
Зокрема, вони пропонують перейменувати провулок Орача, який розташований поруч із вулицею Міська Барбари — чоловіка Світлани.
«Зараз ми збираємо підписи під зверненням, щоб передати його міській владі. Кожен голос важливий», – зазначили деколонізатори.
Підтримати звернення можна за посиланням.
Нагадаємо, засновниця та директор харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня у Польщі.
Також нагадаємо, колишню вулицю Грайворонську, що розташована в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Міська Барбари. Це рішення підтримали депутати міськради під час сесії 19 листопада.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонізація, новини Харкова, перейменування, Светлана Олешко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь засновниці театру», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2025 в 13:47;