Провулок у Харкові пропонують перейменувати на честь засновниці театру

Активісти проєкту «Деколонізація. Україна» готують звернення до Харківської міськради щодо перейменування провулка у місті на честь Світлани Олешко.

«Світлана Олешко — українська режисерка, засновниця та директорка театру-студії «Арабески». Вона народилася 5 червня 1973 року в Харкові. У 1993—2019 роках працювала науковою співробітницею Харківського літературного музею. Світлана заснувала театр-студію «Арабески», де була директоркою та режисеркою. Під її керівництвом відбулися численні читання творів поетів Розстріляного Відродження. Серед найвідоміших постановок — «Постправда», «Червоний Елвіс», «Енеїда», «Радіошансон: вісім історій про Юру Зойфера» (за текстами Сергія Жадана)», – нагадали активісти.

Зокрема, вони пропонують перейменувати провулок Орача, який розташований поруч із вулицею Міська Барбари — чоловіка Світлани.

«Зараз ми збираємо підписи під зверненням, щоб передати його міській владі. Кожен голос важливий», – зазначили деколонізатори.

Підтримати звернення можна за посиланням.

Нагадаємо, засновниця та директор харківського театру «Арабески» Світлана Олешко померла 19 грудня у Польщі.

Також нагадаємо, колишню вулицю Грайворонську, що розташована в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Міська Барбари. Це рішення підтримали депутати міськради під час сесії 19 листопада.