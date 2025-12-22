Live

У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР

Суспільство 13:52   22.12.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР Фото: istpravda.com.ua

Топонімічна комісія Харківської міської ради підтримала встановлення меморіальної  дошки полковнику армії УНР Петру Болбочану. Про це повідомляють активісти проєкту «Деколонізація. Україна».

У відповіді мерії йдеться, що рішення ухвалили відповідно до Положення про встановлення пам’ятних знаків у Харкові, затвердженого від 24 червня 2015 року.

Зазначається, що дошку встановлять на фасаді одного з житлових будинків на вулиці Петра Болбочана.

в Харькове появится мемориальная доска Петру Болбочану
Фото: “Деколонізація. Україна”

Довідка. Полковник армії УНР Петро Болбочан народився 5 жовтня 1883 року. Військову освіту він здобув у Харківській області – в Чугуївському юнкерському училищі. Був учасником Першої світової війни, а з початком Української революції 1917-1921 рр. займався організацією українських військових частин.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков повідомляв, що їм обіцяють передати меморіальну дошку з великим барельєфом Болбочану.

«Це була історія, яку ми хотіли зробити спочатку з героєм російсько-української війни, вже загиблим, на жаль, Миколою Кравченком, якраз на честь нього з’явилася вулиця у Харкові. Ми ще в часи доковідні зверталися до старого складу міської ради. Ми хотіли почати з барельєфа, а закінчити погруддям Болбочану на місці, де був раніше пам’ятник Тихонову, його якраз вже і немає. Це першочергова історія, що нам готові як місту подарувати меморіальну дошку з барельєфом Болбочану, як з погруддям Міхновському», – зазначав Поздняков.

Автор: Вікторія Яковенко
