У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР
Топонімічна комісія Харківської міської ради підтримала встановлення меморіальної дошки полковнику армії УНР Петру Болбочану. Про це повідомляють активісти проєкту «Деколонізація. Україна».
У відповіді мерії йдеться, що рішення ухвалили відповідно до Положення про встановлення пам’ятних знаків у Харкові, затвердженого від 24 червня 2015 року.
Зазначається, що дошку встановлять на фасаді одного з житлових будинків на вулиці Петра Болбочана.
Довідка. Полковник армії УНР Петро Болбочан народився 5 жовтня 1883 року. Військову освіту він здобув у Харківській області – в Чугуївському юнкерському училищі. Був учасником Першої світової війни, а з початком Української революції 1917-1921 рр. займався організацією українських військових частин.
Нагадаємо, наприкінці жовтня в інтерв’ю МГ «Об’єктив» співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков повідомляв, що їм обіцяють передати меморіальну дошку з великим барельєфом Болбочану.
«Це була історія, яку ми хотіли зробити спочатку з героєм російсько-української війни, вже загиблим, на жаль, Миколою Кравченком, якраз на честь нього з’явилася вулиця у Харкові. Ми ще в часи доковідні зверталися до старого складу міської ради. Ми хотіли почати з барельєфа, а закінчити погруддям Болбочану на місці, де був раніше пам’ятник Тихонову, його якраз вже і немає. Це першочергова історія, що нам готові як місту подарувати меморіальну дошку з барельєфом Болбочану, як з погруддям Міхновському», – зазначав Поздняков.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деколонізація, мемориальная доска, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові з’явиться меморіальна дошка полковнику армії УНР: дозвіл ХМР», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 13:52;