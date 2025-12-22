Live

В Харькове появится мемориальная доска полковнику армии УНР: разрешение ХГС

Общество 13:52   22.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове появится мемориальная доска полковнику армии УНР: разрешение ХГС Фото: istpravda.com.ua

Топонимическая комиссия Харьковского городского совета поддержала установку мемориальной доски полковнику армии УНР Петру Болбочану. Об этом сообщают активисты проекта «Деколонизация. Украина».

В ответе мэрии говорится, что решение приняли в соответствии с Положением об установлении памятных знаков в Харькове, утвержденным от 24 июня 2015 года.

Отмечается, что доску установят на фасаде одного из жилых домов на улице Петра Болбочана.

в Харькове появится мемориальная доска Петру Болбочану
Фото: «Деколонизация. Украина»

Справка. Полковник армии УНР Петр Болбочан родился 5 октября 1883 года. Военное образование он получил в Харьковской области – в Чугуевском юнкерском училище. Был участником Первой мировой войны, а с началом Украинской революции 1917-1921 гг. занимался организацией украинских воинских частей.

Напомним, в конце октября в интервью МГ «Объектив» соучредитель проекта «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков сообщал, что им обещают передать мемориальную доску с большим барельефом Болбочану.

«Это была история, которую мы хотели сделать сначала с героем российско-украинской войны, уже погибшим, к сожалению, Николаем Кравченко, как раз в честь него появилась улица в Харькове. Мы еще во времена доковидных обращались к старому составу городского совета. Мы хотели начать с барельефа, а закончить бюстом Болбочану на месте, где был раньше памятник Тихонову, его как раз уже и нет. Это первоочередная история, что нам готовы как городу подарить мемориальную доску с барельефом Болбочану как с бюстом Михновскому», — отмечал Поздняков.

Автор: Виктория Яковенко
