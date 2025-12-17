Live

Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты

Общество 13:44   17.12.2025
Виктория Яковенко
Памятник Высоцкому, бюст Гагарину: что нужно снести в Харькове – активисты Фото: Харьковский горсовет

Активисты проекта «Деколонизация. Украина» обновили список ТОП-100 памятников на территории Украины, которые нужно демонтировать. Среди них – ряд объектов в Харькове и области.

В частности, в областном центре деколонизиторы предлагают снести памятник советскому солдату возле станции метро «23 августа». Также в списке – памятник в виде звезды на улице Харьковских дивизий, памятник Высоцкому, серпы и молоты на фасаде горсовета, мурал с изображением Гагарина и бюст с ним, памятник Шумилову, бюст Жуковскому и барельеф Бакулину.

Ряд объектов, подлежащих демонтажу по мнению активистов, находится в области, среди них – танки Т-34 в Богодухове и Берестине, бюст Захара Слюсаренко в Змиеве и Мерефе, а также памятник советским солдатам в Лозовой.

«Есть надежда, что в ближайшее время выйдет сдвинуть процесс вывода памятников из реестров и эти списки очень быстро будут обновляться, потому что будет много демонтажей. Все для этого сделаем», – отметили активисты.

какие памятники нужно снести в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»
какие памятники нужно снести в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»

