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Памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в Харькове (фото)

Общество 15:07   20.07.2024
Виктория Яковенко
Памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в Харькове (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

Очередной советский памятник убрали в Харькове.

Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в районе Новой Баварии. Активисты опубликовали фото до и после сноса.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной советский памятник убрали в Харькове.".