Памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в Харькове (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
Очередной советский памятник убрали в Харькове.
Как сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина», памятник мужчине с серпом и молотом демонтировали в районе Новой Баварии. Активисты опубликовали фото до и после сноса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: активисты, новая бавария, памятник, снос, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2024 в 15:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной советский памятник убрали в Харькове.".