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В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину (фото)

Общество 10:26   05.06.2024
Оксана Горун
В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове окончательно избавились от памятника Пушкину. Бюст российского поэта убрали еще в 2022-м.

«Рабочие СКП «Харьковзеленстрой» разобрали постамент памятника Александру Пушкину на пл. Поэзии. Бюст имперского поэта был демонтирован осенью 2022 года. Сейчас специалисты работают над благоустройством территории», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

снесли памятник Пушкину в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

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снесли памятник Пушкину в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
снесли памятник Пушкину в Харькове 3
Фото: пресс-служба ХГС
снесли памятник Пушкину в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
снесли памятник Пушкину в Харькове 5
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове окончательно избавились от памятника Пушкину. Бюст российского поэта убрали еще в 2022-м".