В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове окончательно избавились от памятника Пушкину. Бюст российского поэта убрали еще в 2022-м.
«Рабочие СКП «Харьковзеленстрой» разобрали постамент памятника Александру Пушкину на пл. Поэзии. Бюст имперского поэта был демонтирован осенью 2022 года. Сейчас специалисты работают над благоустройством территории», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 10:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове окончательно избавились от памятника Пушкину. Бюст российского поэта убрали еще в 2022-м".