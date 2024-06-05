В Харькове демонтировали постамент памятника Пушкину (фото)

В Харькове окончательно избавились от памятника Пушкину. Бюст российского поэта убрали еще в 2022-м.

«Рабочие СКП «Харьковзеленстрой» разобрали постамент памятника Александру Пушкину на пл. Поэзии. Бюст имперского поэта был демонтирован осенью 2022 года. Сейчас специалисты работают над благоустройством территории», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.