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У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото)

Політика 10:26   05.06.2024
Оксана Горун
У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові остаточно позбулися пам’ятника Пушкіну. Погруддя російського поета прибрали ще у 2022-му.

Робітники СКП “Харківзеленбуд” розібрали постамент пам’ятника Олександру Пушкіну на пл. Поезії. Погруддя імперського поета було демонтоване восени 2022 року. Зараз фахівці працюють над благоустроєм території“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

знесли пам'ятник Пушкіну у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

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знесли пам'ятник Пушкіну у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР
знесли пам'ятник Пушкіну у Харкові 3
Фото: пресслужба ХМР
снесли памятник Пушкину в Харькове 4
Фото: пресслужба ХМР
снесли памятник Пушкину в Харькове 5
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові остаточно позбулися пам’ятника Пушкіну. Погруддя російського поета прибрали ще у 2022-му".