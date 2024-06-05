У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові остаточно позбулися пам’ятника Пушкіну. Погруддя російського поета прибрали ще у 2022-му.
“Робітники СКП “Харківзеленбуд” розібрали постамент пам’ятника Олександру Пушкіну на пл. Поезії. Погруддя імперського поета було демонтоване восени 2022 року. Зараз фахівці працюють над благоустроєм території“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 10:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові остаточно позбулися пам’ятника Пушкіну. Погруддя російського поета прибрали ще у 2022-му".