У Харкові демонтували постамент пам’ятника Пушкіну (фото)

У Харкові остаточно позбулися пам’ятника Пушкіну. Погруддя російського поета прибрали ще у 2022-му.

“Робітники СКП “Харківзеленбуд” розібрали постамент пам’ятника Олександру Пушкіну на пл. Поезії. Погруддя імперського поета було демонтоване восени 2022 року. Зараз фахівці працюють над благоустроєм території“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.