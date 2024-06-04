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Пам’ятник Ломоносову знесли у Харкові (фото, відео)

Суспільство 13:37   04.06.2024
Вікторія Яковенко
Пам’ятник Ломоносову знесли у Харкові (фото, відео) Фото: Люк

У Харкові демонтували памʼятник російському вченому Михайлу Ломоносову на Салтівці.

«Це був один з головних російських пам’ятників у місті. Чекаємо на продовження», – зазначили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

Відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 13:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові демонтували памʼятник російському вченому Михайлу Ломоносову на Салтівці.".