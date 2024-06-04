Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)
Фото: Люк
В Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову на Салтовке.
«Это был один из главных российских памятников в городе. Ждем продолжения», — отметили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Видео: соцсети
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову на Салтовке.".