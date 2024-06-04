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Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)

Общество 13:37   04.06.2024
Виктория Яковенко
Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео) Фото: Люк

В Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову на Салтовке.

«Это был один из главных российских памятников в городе. Ждем продолжения», — отметили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)
Памятник Ломоносову снесли в Харькове (фото, видео)
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 13:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову на Салтовке.".