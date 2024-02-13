В Харькове нужно снести 100 объектов и переименовать 400 улиц — деколонизаторы

Активисты проекта «Деколонизация Украина» заявляют, что в Харькове — больше всего объектов в Украине, нуждающихся в переименовании.

Такое заявление деколонизаторы сделали в своем telegram-канале. Они также подготовили списки всех пережитков советского и российско-имперского прошлого, от которых необходимо избавиться в городе.

«В Харькове в рамках деколонизации/декоммунизации нужно демонтировать более 100 объектов. Это ряд памятников, бюстов, мемориальных досок и серпов с молотами на фасадах построек», — заявили активисты.

В приведенном ими списке как памятники (например, Ломоносову, Гагарину и Высоцкому), так и многочисленные памятные доски, а также — серпы и молоты на фасадах зданий. Полный перечень объектов «под снос», по мнению деколонизаторов, выглядит следующим образом.

Помимо сноса объектов, в Харькове необходимо переименовать еще сотни улиц.

«В Харькове нужно переименовать более 400 улиц и ряд станций метро», — настаивают в ОО «Деколонизация Украина».

При этом активисты отмечают: список составляли самостоятельно, некоторых фамилий в нем может не хватать, а некоторые «Институт национальной памяти может по формальным причинам «забраковать».

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Среди российских топонимов деколонизаторы обнаружили в Харькове, в частности, улицы Ахматовой, Багратиона, Бестужева, Врубеля, Грибоедова, Герцена, Горького, Есенина, Суворова, Рылеева и другие. Всего в списке 444 топонима плюс восемь станций метро.

Предложения для переименования у деколонизаторов следующие.