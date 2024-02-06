В Харькове предлагают назвать улицу в честь участника чеченской войны
Переименовать улицу Бакулина в Харькове в улицу Олега Челнова — с такой инициативой выступил Союз ветеранов АТО.
С предложением о переименовании ОО «Союз ветеранов АТО» обратился в Харьковский горсовет, сообщили на сайте организации.
«Олег Челнов (псевдоним «Беркут») — украинский националист, военный, командир подразделения УНА-УНСО «Викинг» во время первой чеченской войны. Один из двух украинцев, удостоенных награды Герой нации Чеченской Республики Ичкерия», — проинформировали в союзе.
Инициатор переименования — военный, общественник и краевед Владислав Руденко, который возглавляет Мерефянское отдельное подразделение Союза ветеранов АТО.
«Вообще я занимаюсь биографиями воинов армии УНР со Слобожанщины. Акцент стоит больше на них, потому что они – восточные, они ближе. Когда на общенациональный пантеон пытаются продвинуть Степана Андреевича (Бандеру — Ред.) или Коновальца – это хорошо, это исторические герои, но у нас есть и свои местные герои», – поясняет Руденко.
Харьковчанин Олег Челнов впервые отправился на войну в Чечню в 1994 году. Там входил в состав батальона украинских добровольцев «Викинг».
«Во время битвы за Грозный в январе 1995 года батальон участвовал в обороне президентского дворца, Челнов тогда был начальником штаба. В июне 1995 года лейтенант армии ЧРИ Челнов вернулся в родной Харьков. В последний раз Олег Чернов отправился на Кавказ в январе 1996 года. По официальной версии, он погиб в Грозном во время боя в районе площади «Минутка» 6 или 7 марта. Но есть свидетельства людей, которые его знали, о том, что видели его позже. Тело Олега так и не было найдено», — сообщили подробности в ОО «Союз ветеранов АТО».
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Владислав Руденко подчеркнул: Челнов «начал воевать с россиянами тогда, когда это еще не было мейнстримом». Уже тогда харьковчанин подчеркивал в своих интервью, что воюет против российского империализма и шовинизма.
«Проводя параллели с нынешними событиями, я предполагаю, если бы наше политическое руководство больше интересовалось историей, например, судьбами воинов Армии УНР, которые служили в петлюровской армии, служили под тем же флагом, имели соответствующую сегодняшнюю проблематику, то нынешняя война России против Украины бы ни для кого удивлением», – считает Руденко.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переименовать улицу Бакулина в Харькове в улицу Олега Челнова — с такой инициативой выступил Союз ветеранов АТО".