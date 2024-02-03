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Терехову предложили назвать в Харькове улицы в честь Бандеры и Петлюры

Политика 13:15   03.02.2024
Оксана Горун
Терехову предложили назвать в Харькове улицы в честь Бандеры и Петлюры

Активисты проекта «Деколонизация Украина» направили письмо на имя мэра Игоря Терехова с предложением переименовать еще ряд улиц в Харькове.

На сей раз деколонизаторы указали не те названия, от которых необходимо избавиться. А те, которых, по их мнению, в городе не хватает.

«Сегодня направили обращение на имя Харьковского городского головы с просьбой переименовать улицы города Харькова, используя фамилии выдающихся местных и общенациональных деятелей, которые до сих пор не отмечены в городской топонимике», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

Свое предложение активисты разделили на два списка: «локальный пантеон»  и «общенациональный пантеон».

В «локальном», в том числе, имена: детского писателя из Изюма Владимира Вакуленко, жестоко убитого российскими оккупантами; бывшего командира добровольческого батальона «Харьков-1» Сергея Янголенко; активиста харьковского Евромайдана Игоря Толмачева  и 15-летнего школьника Даниила Дидика которые погибли во время теракта у Дворца спорта в 2015 году и так далее.

В «общенациональный пантеон» активисты включили борцов за Украину разных периодов истории: от гетмана Мазепы до шестидесятников. В том числе — деятелей Украинской народной республики, ОУН и УПА. Среди имен, которые предлагают увековечить в харьковской топонимике: Иван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Евгений Коновалец, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Левко Лукьяненко, Сергей Параджанов и другие.

«Надеемся на конструктив со стороны городских властей», — отметили активисты.

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Подробно обо всех, чьи имена предлагают увековечить в Харькове.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» направили письмо на имя мэра Игоря Терехова с предложением переименовать еще ряд улиц в Харькове".