Будем продолжать переименование: как голосовали депутаты касательно Пушкинской
За решение о переименовании 65 объектов топонимики в Харькове, в частности, улицы Пушкинской, депутаты Харьковского горсовета проголосовали единогласно «за».
«Единогласно. Спасибо за это решение, потому что сегодня у нас был дедлайн. Мы будем продолжать переименование. У нас есть определенные договоренности по обсуждению этих топонимов, которые будут переименовываться. Улица Пушкинская будет переименована в Григория Сковороды, это очень важно для нас», — отметил во время сессии Харьковского горсовета мэр Игорь Терехов.
Напомним, инициативу переименовать улицу Пушкинскую поддержал мэр Игорь Терехов. Об этом городской голова написал 24 января. По его словам, он не спешил с этим решением до дня, когда войска РФ нанесли ракетный удар, в том числе и по Пушкинской. С 24 по 26 января в Харькове стартовал общественный опрос по переименованию 65 объектов топонимики, названия которых связаны со страной-агрессором и ее союзниками. Официально решение об изменениях названий этих объектов депутаты приняли 26 января.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, переименование, пушкинская, сесія, сессия, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 17:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За решение о переименовании 65 объектов топонимики в Харькове, в частности, улицы Пушкинской, депутаты Харьковского горсовета проголосовали единогласно «за».".