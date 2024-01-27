«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської

За рішення про перейменування 65 об’єктів топоніміки у Харкові, зокрема вулиці Пушкінської, депутати Харківської міськради проголосували одноголосно «за».

«Одноголосно. Дякую за це рішення, бо сьогодні у нас був дедлайн. Ми будемо продовжувати перейменування. У нас є певні домовленості щодо обговорення цих топонімів, які будуть перейменовуватись. Вулиця Пушкінська буде перейменована у Григорія Сковороди, це дуже важливо для нас», – зазначив під час сесії Харківської міськради мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську підтримав мер Ігор Терехов. Про це міський голова написав 24 січня. За його словами, він не поспішав з цим рішенням до дня, коли війська РФ завдали ракетного удару зокрема й по Пушкінській. З 24 по 26 січня у Харкові стартувало громадське опитування щодо перейменувань 65 об’єктів топоніміки, назви яких пов’язані із країною-агресоркою та її союзниками. Офіційно рішення про зміни назв цих об’єктів депутати ухвалили 26 січня.