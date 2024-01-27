Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської

Суспільство 17:22   27.01.2024
Вікторія Яковенко
«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської Фото: скриншот

За рішення про перейменування 65 об’єктів топоніміки у Харкові, зокрема вулиці Пушкінської, депутати Харківської міськради проголосували одноголосно «за».

«Одноголосно. Дякую за це рішення, бо сьогодні у нас був дедлайн. Ми будемо продовжувати перейменування. У нас є певні домовленості щодо обговорення цих топонімів, які будуть перейменовуватись. Вулиця Пушкінська буде перейменована у Григорія Сковороди, це дуже важливо для нас», – зазначив під час сесії Харківської міськради мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську підтримав мер Ігор Терехов. Про це міський голова написав 24 січня. За його словами, він не поспішав з цим рішенням до дня, коли війська РФ завдали ракетного удару зокрема й по Пушкінській. З 24 по 26 січня у Харкові стартувало громадське опитування щодо перейменувань 65 об’єктів топоніміки, назви яких пов’язані із країною-агресоркою та її союзниками. Офіційно рішення про зміни назв цих об’єктів депутати ухвалили 26 січня.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)
27.01.2024, 18:09
«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської
«Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської
27.01.2024, 17:22
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка
27.01.2024, 16:34
«Заступників все більше»: у Терехова питали про Резніка, він теж виступав
«Заступників все більше»: у Терехова питали про Резніка, він теж виступав
27.01.2024, 15:41
«Армія відновлення» на Харківщині: люди охоче долучаються, підвищать зарплати
«Армія відновлення» на Харківщині: люди охоче долучаються, підвищать зарплати
27.01.2024, 14:36
Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
27.01.2024, 13:21

Новини за темою:

15:18
Офіційно: у Харкові перейменували Пушкінську – на вулицю Сковороди
13:57
У Харківській міськраді – новий департамент: оповіщатиме про загрозу НС
13:30
«Жилкомсервіс» у Харкові перейменували: яку тепер має назву КП
12:48
67 млн – на освіту й 25 млн – на військові частини: зміни у бюджеті Харкова
10:18
Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові: що вирішуватимуть

Ви читали новину: ««Будемо продовжувати перейменування»: як голосували депутати щодо Пушкінської»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 17:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За рішення про перейменування 65 об’єктів топоніміки у Харкові, зокрема вулиці Пушкінської, депутати Харківської міськради проголосували одноголосно «за».".