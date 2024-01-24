Не поспішав із цим до вчора: Терехов підтримав перейменування вул. Пушкінської
Ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську у Харкові підтримав мер Ігор Терехов. Він пропонує присвоїти їй ім’я українського філософа Григорія Сковороди.
За його словами, він не поспішав з цим рішенням до вчорашнього дня, коли війська РФ завдали ракетного удару зокрема й по Пушкінській.
“Я, як і багато харків’ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є. Я пропоную дати вулиці ім’я нашого великого земляка – Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося“, – написав мер у телеграмі.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Відомо про десятьох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Також вдень 24 січня з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули й дві собаки. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62.
Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Дві з них влучили по науковій установі в Київському районі, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих. На вулиці Пушкінській пошкодження отримала Національна академія правових наук України, а також розташовані поряд доми та будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ініціативу перейменувати вулицю Пушкінську у Харкові підтримав мер Ігор Терехов. Він пропонує присвоїти їй ім’я українського філософа Григорія Сковороди.".