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Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові

Події 08:34   24.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові

У лікарнях після вечірнього ракетного удару по Харкову опинилися четверо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали дев’ятеро людей, з них одна дитина – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – два чоловіки, дві жінки. Стан середній”, – написав Синєгубов.

Він зазначив, що в Харкові пошкоджено приватні будинки, будівлі вишу, підприємства пошти та телекомунікаційного зв’язку, автомобілі.

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Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ  втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях після вечірнього ракетного удару по Харкову опинилися четверо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".