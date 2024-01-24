Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові
У лікарнях після вечірнього ракетного удару по Харкову опинилися четверо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали дев’ятеро людей, з них одна дитина – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – два чоловіки, дві жінки. Стан середній”, – написав Синєгубов.
Він зазначив, що в Харкові пошкоджено приватні будинки, будівлі вишу, підприємства пошти та телекомунікаційного зв’язку, автомобілі.
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Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях після вечірнього ракетного удару по Харкову опинилися четверо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".