Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові

У лікарнях після вечірнього ракетного удару по Харкову опинилися четверо, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Близько 22:00 ворог обстріляв Київський та Холодногірський райони Харкова. Попередньо – ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Внаслідок удару постраждали дев’ятеро людей, з них одна дитина – чотирирічна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано чотирьох людей – два чоловіки, дві жінки. Стан середній”, – написав Синєгубов.

Він зазначив, що в Харкові пошкоджено приватні будинки, будівлі вишу, підприємства пошти та телекомунікаційного зв’язку, автомобілі.

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих. Вранці 24 січня у ДСНС повідомили, що завершили ліквідацію наслідків удару.