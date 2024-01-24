Росіяни намагаються залякати харків’ян і змусити виїхати з міста – прокурор
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков висловив припущення про те, чого добиваються росіяни за допомогою масованих ракетних ударів по Харкову.
“Ми вважаємо, що таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова, щоб цивільні евакуювалися з міста. Це стратегія ведення війни зі сторони РФ. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари”, – сказав Фільчаков, передає “Суспільне”.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста. Він закликав харків’ян не втрачати віри у майбутнє.
“Ми працюємо безупинно, аби забезпечити всім необхідну допомогу та підтримку. Рятувальні служби, медики, волонтери – всі працюють цілодобово, щоб мінімізувати наслідки атаки та допомогти постраждалим. У такі моменти важливо пам’ятати, хто ми є. Ми – харків’яни, сильні, непохитні, єдині у випробуванні. Наша сила – у нашій здатності стояти разом, підтримуючи один одного. Ми вже довели, що можемо пережити найскладніші випробування і вийти з них ще сильнішими”, — написав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 07:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков висловив припущення про те, чого добиваються росіяни за допомогою масованих ракетних ударів по Харкову".