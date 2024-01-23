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Чи змушують удари РФ харків’ян замислюватися про переїзд – думка Терехова

Події 21:33   23.01.2024
Олена Нагорна
Чи змушують удари РФ харків’ян замислюватися про переїзд – думка Терехова

Чи змушують ворожі обстріли Харкова містян зараз замислюватися про переїзд, відповів мер Ігор Терехов в етері телемарафону, коментуючи ракетні удари по Київському та Салтівському районах вранці 23 січня.

Місто-герой Харків – це українське незламне місто і ми будемо відстоювати наше місто, нашу країну до нашої перемоги. Тому ніякі обстріли, цинічні обстріли з боку РФ не зможуть зламати дух харків’ян“, – сказав Терехов.

У своєму телеграм-каналі мер закликав містян підтримувати близьких, допомагати нужденним та не втрачати віру в майбутнє.

Ми працюємо безупинно, аби забезпечити всім необхідну допомогу та підтримку. Рятувальні служби, медики, волонтери – всі працюють цілодобово, щоб мінімізувати наслідки атаки та допомогти постраждалим. У такі моменти важливо пам’ятати, хто ми є. Ми – харків’яни, сильні, непохитні, єдині у випробуванні. Наша сила – у нашій здатності стояти разом, підтримуючи один одного. Ми вже довели, що можемо пережити найскладніші випробування і вийти з них ще сильнішими“, – написав Терехов.

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи змушують ворожі обстріли Харкова містян зараз замислюватися про переїзд, відповів мер Ігор Терехов в етері телемарафону, коментуючи ракетні удари по Київському та Салтівському районах вранці 23 січня.".