Удари по Харкову: пошкоджені 116 багатоповерхівок, вибиті близько 4 тис. вікон

Внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня пошкоджень зазнали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Будемо проводити експертні дослідження для того, щоб провести або ремонти або встановити, що будинок має йти під знос. Всього вибито близько 4 тисяч вікон», – зазначив Синєгубов.

Він також заявив, що внаслідок ракетних ударів 57 людей отримали поранення, з них – 4 дитини. Загалом ушпиталили 28 людей, 4 з них – у вкрай важкому стані.