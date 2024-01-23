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Удари по Харкову: пошкоджені 116 багатоповерхівок, вибиті близько 4 тис. вікон

Суспільство 15:31   23.01.2024
Вікторія Яковенко
Удари по Харкову: пошкоджені 116 багатоповерхівок, вибиті близько 4 тис. вікон

Внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня пошкоджень зазнали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Будемо проводити експертні дослідження для того, щоб провести або ремонти або встановити, що будинок має йти під знос. Всього вибито близько 4 тисяч вікон», – зазначив Синєгубов.

Він також заявив, що внаслідок ракетних ударів 57 людей отримали поранення, з них – 4 дитини. Загалом ушпиталили 28 людей, 4 з них – у вкрай важкому стані.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 15:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетних ударів по Харкову вранці 23 січня пошкоджень зазнали 116 багатоповерхівок. Деякі будинки, попередньо, відновленню не підлягають, сказав в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".