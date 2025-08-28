Live
Шість людей поранені, є руйнування – як минула доба на Харківщині

Події 09:16   28.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про поранених та руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“У м. Куп’янськ постраждали 47-річний, 50-річний, 69-річний чоловіки і 65-річна жінка; у м. Слобожанське постраждала 70-річна жінка; у с. Шестакове Старосалтівської громади постраждав 78-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

За добу по регіону вдарили:

▪️чотири БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Молния»;

▪️п’ять fpv-дронів;

▪️БпЛА (тип встановлюється).

Через удари в Харківському районі пошкоджений приватний будинок та господарська споруда, а в Куп’янському – “прилетіло” по цивільному підприємству та авто “швидкої”.

“У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Рубіжне), 2 багатоквартирні будинки, 3 автомобілі (м. Слобожанське); у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Івашки)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
