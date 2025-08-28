Десятки поранених, зруйновані багатоповерхівки – нічні “прильоти” в Києві

Напередодні ввечері в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА.

Після цього на лівому березі столиці пролунали вибухи. Мер Віталій Кличко попередив про роботу ППО. Невдовзі у Святошинському районі зафіксували перший “приліт”.

“За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає”, – написав Кличко.

БпЛА продовжили літати над Україною – у тому числі над столицею. Періодично українські захисники фіксували падіння уламків безпілотників. А о 03:38 українські захисники зафіксували зліт МіГ-31К. Незабаром ракетну небезпеку оголосили по всій країні. Після чого почалася вже комбінована атака – росіяни випускали крилаті ракети та балістику.

О 04:04 Кличко повідомив про роботу екстрених служб у трьох районах у Києві.

“У Дарницькому пошкоджені 2 житлових будинки. Також гасять пожежу в нежитловій забудові. У Дніпровському – падіння уламків на триповерхову офісну будівлю. Є загоряння. Також пожежа в багатоповерховому будинку. У Шевченківському – постраждала нежитлова забудова“, – уточнив мер.

Комбінований обстріл тривав до ранку. Вибухи лунали у різних містах України. У Києві є “прильоти” на 20 локаціях у різних районах, найбільше дісталося Дарницькому – там ракета зруйнувала цілий під’їзд багатоповерхівки, а також Дніпровському.

“У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину пʼятиповерхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали девʼятиповерхові, шістнадцятиповерхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок. У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з девʼятиповерхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях”, – написав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Станом на 09:10 відомо про 38 постраждалих, 30 із них – госпіталізовані.

“Серед загиблих – 14-тирічна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дан”, – додав Ткаченко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на одній із локацій працює новий мобільний спецзагін “Дельта”. З-під завалів вдалося дістати трьох людей – вони живі. Проте є ймовірність, що під руїнами ще постраждали.

“Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про 4 загиблих. Дістали й фрагменти тіл – попереду ще складна ідентифікація”, – поінформував Клименко.

Загалом, за його даними, по Києву працюють близько 500 рятувальників та тисячі правоохоронців. На масований обстріл уже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: подібна атака – ознака того, що РФ має намір продовжувати війну і досі не боїться наслідків.

“Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції”, – написав Зеленський.

Тим часом пошуково-рятувальні операції в Києві продовжуються.