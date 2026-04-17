Резервуар із патокою поцілили росіяни у Харкові (відео)
Резервуар із буряковою мелясою (патокою), на території цивільного підприємства у Слобідському районі, був пошкоджений 17 квітня об 11 годині ранку внаслідок атаки БпЛА, повідомляє Харківська міськрада.
«Сьогодні об 11-й годині ранку ворог завдав удару безпілотникам типу V2U по Слобідському району міста Харкова. Сталося влучання на території цивільного підприємства, внаслідок якого виникла розгерметизація ємності, де зберігався харчовий продукт, а саме меляса бурякова. Це харчовий продукт, який використовується для виробництва хлібобулочних виробів», – повідомив директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.
У резервуарі було близько 5,5 тис. куб. м речовини. Через пошкодження витекла приблизно половина цієї кількості. Рідина розлилася по навколишній території. Поранена одна людина – їй надали медичну допомогу.
За попередньою інформацією, частина меляси бурякової потрапила до водойм Харкова.
Наразі комунальники і підрозділи ДСНС на місці ліквідації цього обстрілу намагаються ліквідувати розтік цієї рідини.
Патока – це густий солодкий сироп, який виробляють з цукру. Мелясу використовують у харчовій промисловості. Речовина не становить небезпеки ні для людей, ні для довкілля. У великих обсягах меляса може бути лише липкою та створювати незручності для пересування, але не отруює повітря, воду чи ґрунт.
Відео: Харківська міськрада
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 21:35;