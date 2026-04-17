Резервуар із патокою поцілили росіяни у Харкові (відео)

Події 21:35   17.04.2026
Резервуар із буряковою мелясою (патокою), на території цивільного підприємства у Слобідському районі, був пошкоджений 17 квітня об 11 годині ранку внаслідок атаки БпЛА, повідомляє Харківська міськрада.

«Сьогодні об 11-й годині ранку ворог завдав удару безпілотникам типу V2U по Слобідському району міста Харкова. Сталося влучання на території цивільного підприємства, внаслідок якого виникла розгерметизація ємності, де зберігався харчовий продукт, а саме меляса бурякова. Це харчовий продукт, який використовується для виробництва хлібобулочних виробів», – повідомив директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

У резервуарі було близько 5,5 тис. куб. м речовини. Через пошкодження витекла приблизно половина цієї кількості. Рідина розлилася по навколишній території. Поранена одна людина – їй надали медичну допомогу.

За попередньою інформацією, частина меляси бурякової потрапила до водойм Харкова.

Наразі комунальники і підрозділи ДСНС на місці ліквідації цього обстрілу намагаються ліквідувати розтік цієї рідини.

Патока – це густий солодкий сироп, який виробляють з цукру. Мелясу використовують у харчовій промисловості. Речовина не становить небезпеки ні для людей, ні для довкілля. У великих обсягах меляса може бути лише липкою та створювати незручності для пересування, але не отруює повітря, воду чи ґрунт.

Відео: Харківська міськрада

Читайте також: «Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов

Популярно
Резервуар із патокою поцілили росіяни у Харкові (відео)
Резервуар із патокою поцілили росіяни у Харкові (відео)
17.04.2026, 21:35
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Гранату дістали з ноги. Хірурги оперували разом із саперами на Харківщині
Гранату дістали з ноги. Хірурги оперували разом із саперами на Харківщині
17.04.2026, 20:30
«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов
«Це єдиний шанс» – завдяки чому Харків може пережити зиму, пояснив Терехов
17.04.2026, 11:54
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Дощ, туман, вдень +15. Прогноз погоди на 18 квітня у Харкові й області
Дощ, туман, вдень +15. Прогноз погоди на 18 квітня у Харкові й області
17.04.2026, 19:39

Новини за темою:

26.03.2026
Двох собак визволили з палаючого будинку в Харкові (відео)
10.03.2026
Поки в Харкові ліквідували наслідки “прильоту”, РФ вдарила повторно
24.01.2026
Скільки будинків постраждало в Харкові через нічну атаку
27.10.2025
Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо
26.10.2025
Чи можна якось змінити тривогу в Харкові – відповідь мерії


  Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 21:35;

