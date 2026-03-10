Поки в Харкові ліквідували наслідки “прильоту”, РФ вдарила повторно

Директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких в етері нацмарафону нагадав, що вночі 10 березня РФ двічі атакувала Харків.

Під ударами був Холодногірський район. Він зазначив: місто обстрілюється постійно і це – особливість прифронтових областей.

“І на сьогоднішній день бачимо, що ми повинні бути дуже обережними, уважно слухати ці сигнали, оскільки вже під час ліквідації першого «прильоту» вночі, буквально через 30 хвилин, сталося друге влучання поруч з місцем ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На щастя, на той момент не постраждав жоден працівник ДСНС, патрульної поліції або нашої комунальної служби, але знову таки, ворог підступний, і бачимо, що ворог постійно завдає ударів, по тих, хто рятує людей”, – сказав Гладких.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що евакуювати людей із постраждалих будинків не довелося – усі мешканці отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, вночі 10 березня росіяни двічі атакували Холодногірський район. Перерва між «прильотами» склала близько двох годин. Внаслідок ударів пошкоджены приватні будинки, господарські будівлі, постраждали чотири жінки, наймолодшій – 17 років. Пізніше в Харківській облпрокуратурі уточнили, що ворог випустив по місту безпілотники типу “Герань-2”.